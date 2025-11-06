Edirne’den çalındı İstanbul’da bulundu

Olay, 5 Kasım'da Uzunköprü ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan K.G. isimli vatandaş, aracının çalındığını bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından yapılan incelemede, aracın yabancı uyruklu 4 erkek tarafından çalındığı ve İstanbul istikametine doğru hareket ettiği tespit edildi. Durum güzergâh üzerindeki jandarma ve emniyet birimlerinin yanı sıra nöbetçi cumhuriyet savcısına da bildirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan araç İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Araç, savcılık talimatıyla Büyükçekmece'de bir yediemin otoparkına çekilerek, Olay Yeri İnceleme ekiplerince incelendi. Şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.