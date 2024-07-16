Edirne’nin beceriksiz belediyesi iş bilmezliğini iftira ile kapatmaya çalışıyor

Bakanlıkların onay verdiği ancak belediyenin ruhsat vermemek için ayak dirediği otel ruhsatının son durumu sormak için Nesim İba, randevu alarak Edirne Belediyesi İmar İşlerine gitti. Müdür Dinçer Asar ruhsatı vermeyecekleri ifade ederek sert bir uslüpla İba'dan dışarı çıkmasını istedi. İba cevap almadan çıkmayacağını belirtmesi üzerine Asar masayı dağıtarak polis çağrılmasını istedi.Daha sonra İba hiddetlenmenin gerekai olduğunu belirterek belediyeden ayrıldı

Yaşanan olay bazı karanlık çevreler tarafından tamamen yanlı olarak yerel ve ulusal medyaya yansıtıldı. Yaptığı turizm yatırımı ile toplamda 2 bin kişiye iş imkanı sağlayan İba'ya bugün kurulmak istenilen kumpasla siyasi hesap görmek isteyen karanlık çevreler gerçeklere tosladı. İddia edildiği gibi sözde (baskın) görüntüleri polis tarafından istenince kamera yok denmesi oldukça manidar. Nesim iba'nın olayla ilgili yaptığı gerçekler ise işte yaşanan olayın da ne denli yaşandığını anlattı.

Bazı medyalarca servis edilerek yapılan haberlerin tamamen gerçeğin dışında olduğunu anlatan İba; "16 Temmuz 2024 itibarıyla yerel ve ulusal medyada yer alan gerçek dışı haberler ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isterim; Ülkemizin ve Edirne'nin turizm potansiyeline katkı sağlamak, Edirne'deki konaklama standartlarını daha yukarıya taşımak ve şehrimizde yeni bir istihdam alanı yaratma amacı ile hizmete sunmayı amaçladığımız hotelimizin çalışmalarına 13 Aralık 2023 tarihinde Edirne Belediyesinden aldığımız izin ile başladık. Yaklaşık sekiz aydır, yasaya ve hukuka uygun olarak sürdürdüğümüz ruhsat başvuru sürecimiz tüm yasal gereklilikler yerine getirilmiş olmasına rağmen, her seferinde başka gerekçeler ile Edirne Belediyesi tarafından kangren hale getirilmiş ve başvurumuz reddedilip geri çevrilmiştir. "dedi. 'Haberler gerçek dışı' Kendisi adına yapılan haberlerin gerçek dışı olduğuna vurgu yapan İba, "Edirne Belediyesi tarafından T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına görüş sorulmuştur. Bakanlık tarafından verilen olumlu görüş üzerine, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden randevu talep ederek görüşme talebimizi ilettik.

Bazı haber mecralarına çarpıtılarak yansıtılmış "baskın" haberleri kesinlikle gerçek dışıdır. Edirne Belediyesi yetkililerini, görüşmenin kamera kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyorum. Görüşmenin tüm detaylarını şeffaf bir şekilde değerli emniyet yetkililerine aktardım. Tarafların ifadesinde de; çarpıtılmış, iftiralarla bezenmiş, algı yaratmak üzere servis edilmiş haberleri destekleyen herhangi bir durum belirtilmemiştir. Edirne Belediyesi gibi önemli bir kurumun "görüntü kaydı yok" şeklindeki ifadesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

38 yıldır Edirne'de yatırım yapmış, yüzlerce kişiye istihdam sağlamış bir iş insanı olarak giriştiğimiz ve tamamıyla yasal yollar ile yürüttüğümüz yatırım süreci, ne yazık ki siyasi bir zemine çekilmeye çalışılmaktadır. Şahsıma yönelik tüm karalayıcı haberler ile ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağım" diye konuştu