Efecan Fandos’un katillerine müebbet: Benim oğlum mezarda çürüyor bunlar da içerde çürüsün!

'EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM'

Duruşmada ilk olarak Efecan Fandos'un annesi ve babasına söz verildi. Baba Uğur Fandos, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini belirterek, "Benim oğlum mezarda çürüyor, bunlar da içeride çürüsün. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi. Sanık Nihat Can Akşit, üzerine atılan suçları kabul etmeyerek tahliyesini talep ederken; Ozan Ildız ise çok pişman olduğunu, böyle bir olayın yaşanması istemediğini söyledi. Tarafları dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.