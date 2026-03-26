Yüzlerce personelin hakkını belirleyecek olan ihale sırasında, teklif sunan kamu bankalarına yönelik yapılan bu çıkış, salonda buz gibi rüzgarlar estirdi. Tarafsız ve şeffaf yürütülmesi gereken bir devlet sürecinde, bir belediye yöneticisinin "seçimi" bir koz veya tehdit unsuru olarak masaya sürmesi, CHP'li belediyecilik anlayışındaki "kamu etiği" zafiyetini açıkça ortaya koydu.

Belediye çalışanlarının ekonomik haklarını belirleyecek böylesine önemli bir ihalenin, siyasi göndermelerle şekillendirilmeye çalışıldığı iddiaları tepkilere neden olurken; kamu bankalarının tarafsız şekilde sürece katılım sağlaması gerektiği görüşü öne çıkıyor.

Efeler Belediyesi'nde ihale değil "siyasi baskı" masası: "Önümüz seçim" tehdidi!



Kamuoyu, bir yerel yöneticinin hangi hakla kamu bankalarını siyasi iklim üzerinden yönlendirmeye çalıştığını sorguluyor. Uzmanlar, bu tavrın sadece nezaket dışı değil, aynı zamanda ihaleye fesat karıştırma ve eşitlik ilkesini zedeleme potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor. İşçinin cebine girecek üç kuruşluk promosyonun, belediye yönetiminin siyasi ajandasına alet edilmesi "sosyal belediyecilik" maskesinin düştüğü an olarak yorumlandı.

Seçim öncesi "şeffaflık" ve "demokrasi" vaatleriyle oy toplayan yönetim, ihale masasında kamu bankalarına parmak sallayarak gerçek yüzünü gösterdi. Şimdi tüm gözler, bu skandal sözlerin sahibi Sinan Yılmaz ve bağlı olduğu belediye yönetiminde.