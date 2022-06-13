Efes Antik Kenti Nerede? İzmir Efes Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?

Efes Antik Kenti, kendi döneminde Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli köprü görevindeydi. Ayrıca bir liman şehri olması ile önemli bir ticaret merkeziydi. Bu nedenle Efes Antik Kenti tarih boyunca farklı pek çok kültüre ev sahipliği yapmıştır ve farklı pek çok eser günümüze ulaşmıştır. Bu eserleri görmek ve Efes Antik Kenti'ni gezmek isteyen bireyler Efes Antik Kenti nerede, İzmir Efes Antik Kenti'ne nasıl gidilir sorularını internet üzerinde sıkça aratır.

Efes Antik Kenti Nerede?

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Efes Antik Kenti; ülkemizde Ege Bölgesinde yer alan İzmir ilinde yer alır. İzmir ilinin ise Selçuk ilçesinde bulunur. İzmir şehir merkezine 83 kilometrede olan Efes Antik Kenti, Selçuk ilçe merkezine 3.5 kilometre mesafededir.

İzmir Efes Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

İzmir Efes Antik Kenti'ne ulaşım hem havayolu hem de karayolu üzerinden mümkündür. En yakın havaalanı Adnan Menderes Havaalanıdır. Adnan Menderes Havaalanı ile Efes Antik Kenti arasında bulunan mesafe 62 kilometredir. Havaalanına inen yolcular Efes Antik Kenti'ne gitmek için araç kiralayabilir ya da İzmir Banliyö hattını kullanabilirler.

İzmir Banliyo hattını kullanacak olan yolcular Tepeköy istasyonunda inip Selçuk yönüne aktarma yapmalı sonrasında ise Selçuk ilçesinde bulunan ve Efes'e giden minibüslere binmelidirler.

Farklı illerden İzmir Otogarına gelip oradan Efes Antik Kenti'ne gitmek isteyen yolcular otogardan Selçuk ilçesine giden otobüslere binmeli sonrasında da Selçuk ilçesinden Efes Antik Kenti'ne giden minibüsleri kullanmalıdır.

Kuşadası üzerinden ulaşım ise; Kuşadası'nda bulunan ve Efes Antik Kenti'ne giden gidecek olan minibüsler ile sağlanır.