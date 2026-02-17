Efes Ören Yeri hakkındaki iddialara çok net yalanlama: Ranta kurban edilmeyecek kadar kıymetli

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Efes Ören Yeri'nde incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalara ilişkin teknik ve hukuki çerçeveyi paylaştı; kamuoyuna yansıyan iddialara yanıt verdi. İnceciköz, "Efes Ören Yeri, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli. Bu projeye karşı çıkılmasının nedeni, belediyenin otoparktan elde ettiği gelirden vazgeçmek istememesi," ifadelerini kullandı.

Birol İnceciköz, açıklamasına Sn. Bakan Mehmet Nuri Ersoy tarafından Ekim 2023'te lansmanı yapılan Geleceğe Miras – Sonsuz Efes Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara değinerek başladı. İnceciköz, geçen iki yıllık süreçte; Kazı Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Aybek ve Kazı Başkanı Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nden Doç. Dr. Martin Steskal öncülüğünde yoğun çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalışmaların temel amacının Efes Antik Kenti'nin bugüne kadar bilinmeyen unsurlarını ortaya çıkararak bilim dünyasına ve kamuoyuna kazandırmak olduğunu ifade eden İnceciköz, bu kapsamda sadece izleri tespit edilebilen Tiyatro Caddesi ile Liman Caddesi'nin devamının gün yüzüne çıkarıldığını, bu aks üzerinde yer alan ve Roma dönemine ait bilinen en büyük hamamlardan biri olan Liman Hamamı'nda da ortaya çıkarılarak önemli bulgulara ulaşıldığını kaydetti. Ayrıca Serapis Tapınağı'nda yürütülen kazı faaliyetlerinin yanı sıra, yapının yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik 6 boyutlu bilimsel çalışmalarla desteklenen projenin de tamamlandığını belirtti.