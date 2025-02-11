Ege beşik gibi sallanıyor

Ege Denizi'nde dün saat 14.43'te, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Önceki gün de Bodrum'a 147.56 kilometre uzaklıkta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu arada Muğla Valisi İdris Akbıyık, su çekilmesi haberlerinin mevsimsel olduğunu, sismik hareketlilikle ilgisi bulunmadığını söyledi.