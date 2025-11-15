Haberler Yaşam Haberleri EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA || 15 Kasım 2025 Çanakkale'de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 15.11.2025 21:42 Son Güncelleme: 15.11.2025 21:43

Ege Denizi’nde 15 Kasım 2025 tarihinde yaşanan deprem vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Çanakkale ve çevresinde hissedilen sarsıntının büyüklüğü ve şiddeti hakkında detaylar araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda deprem bölgesindeki gelişmeler anbean izleniyor.

EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA || 15 Kasım 2025 Çanakkale’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Çanakkale'de 15 Kasım 2025'te meydana gelen depremin ardından gözler açıklanacak resmi verilere çevrildi. Ege Denizi'nde hissedilen sarsıntının büyüklüğü ve etkileri merak edilirken, vatandaşlar deprem sonrası gelişmeleri takip ediyor. AFAD ve Kandilli'den deprem hakkında ilk resmi açıklama geldi.

15 Kasım 2025 tarihinde saat 21:29:12 TSİ'de Ege Denizi, Ayvacık (Çanakkale) açıklarında 8,33 kilometre derinlikte ve 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi (enlem: 39.60778 N, boylam: 25.98861 E).

AFAD DUYURDU!

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-11-15
Saat:21:29:12 TSİ
Enlem:39.60778 N
Boylam:25.98861 E
Derinlik:8.33 km

