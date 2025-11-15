EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA || 15 Kasım 2025 Çanakkale’de deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Çanakkale'de 15 Kasım 2025'te meydana gelen depremin ardından gözler açıklanacak resmi verilere çevrildi. Ege Denizi'nde hissedilen sarsıntının büyüklüğü ve etkileri merak edilirken, vatandaşlar deprem sonrası gelişmeleri takip ediyor. AFAD ve Kandilli'den deprem hakkında ilk resmi açıklama geldi.

15 Kasım 2025 tarihinde saat 21:29:12 TSİ'de Ege Denizi, Ayvacık (Çanakkale) açıklarında 8,33 kilometre derinlikte ve 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi (enlem: 39.60778 N, boylam: 25.98861 E).