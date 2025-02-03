Ege Denizi’nde deprem fırtınası alarma geçirdi

Ege Denizi'nde 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi. AFAD verilerinden derlenen bilgiye göre, önce gün saat 15.51'den dün 15.55'e kadar en küçüğü 1.3 ile en büyüğü 4.8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi. Bunlardan 4 ile 4.8 arasında toplam 8 deprem kayıtlara geçti. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay hatlarının tektonik harekete bağlı olarak etkinleştiğini belirti. Görür, "Afrika Levhası, Anadolu Levhası'nın altına dalıyor. Kıbrıs Yayı'ndaki tektonik hareketlilik nedeniyle bölgede gerilim devam ediyor.

Orası çok faylı bir bölge, bu faylar da bu harekete bağlı olarak etkinleşiyor. Şimdilik küçük depremler yaşanıyor ancak süreç devam ediyor" dedi. Yunanistan'ın Santorini Adası'na yakın kentler için uyarıda bulunan Görür, "Muğla, Bodrum, Aydın'a kadar uzanan sahil kesimlerinde daha dikkatli olunmalı. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız, gerilme devam ediyor" diye konuştu.

NEDENİ DENİZDEKİ YANARDAĞ

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise deprem fırtınasının kökeninin tamamen denizin içindeki yanardağa bağlı olduğunu öne sürdü. Santorini Yanardağı ile ilişkili bir deprem fırtınası yaşandığını dile getiren Ercan, "Magmadan, yaklaşık 45 kilometre derinden gelen, bin 200 santigrat sıcaklığındaki erimiş yüksek kıvamlı magma, yüksek basınçla yukarıdaki magma odalarını dolduruyor. Yaklaşık 250 kilobarlık basınçla ve 2 bin 200 santigrat derece sıcaklıkla oraya basıyor. Bu baskı, bölgenin patlama için basıncını artırıyor. Basıncın artması sonucunda da depremler oluşuyor. 5 ile 7 arasında sarsıntıya neden olabilir. Oluşacak dalgalar bütün Ege'deki adaları, Girit'i, Yunanistan ve Türkiye kıyılarını etkileyebilir" ifadelerini kullandı.