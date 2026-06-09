Ege Üniversitesi ihalelerinde usulsüzlük: 44 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı, kurum yöneticileri ile bazı şirket temsilcilerinin organize şekilde hareket ederek kamu zararına neden oldukları ve ihale süreçlerinde rekabet koşullarının ortadan kaldırılarak kamu kaynaklarının belirli kişi ve firmalara menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine çalışma yürüttü.

3 MİLYARIN ÜZERİNDE KAMU ZARARI

Ekipler tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerde sayıştay raporları da mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon Türk Lirası kamu zararının oluştuğu tespit edildi.

44 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında kamu görevlileri ile firma temsilcilerinin de bulunduğu 45 şüpheli hakkında yakalama kararı verilerek bugün İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği tespit edildi. Öte yandan operasyon kapsamında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınan şüpheliler arasında: D.B., Ö.Ö., M.A., H.Z., H.T., R.K.Ç., R.U., E.T.B., B.K., F.B., M.K.G., R.H., O.Ö., S.Ö., S.D., R.D., Ş.Ç., S.S., A.Ö., A.C., A.G., A.K., B.E., E.Ş., D.Ö., E.Y., E.K., F.A., K.T., M.C., M.E.U., M.S.A., M.K., M.C., G.Ş., Y.Y., E.Ç.S., N.G., Ö.F.B., R.C., S.Ö., T.K., Y.B.A. ve Y.Ç.U. isimli şahıslar yer alıyor.