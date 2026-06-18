Ege Üniversitesi yolsuzluk soruşturmasında şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında üniversitenin eski başhekimi Devrim B. ve eski genel sekreteri Muhterem A.'nın da yer aldığı 47 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin EÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki ihale süreçlerinde rekabet koşullarının ortadan kaldırıldığı, kurum yöneticileri ile bazı şirket temsilcilerinin organize şekilde hareket ederek yaklaşık 3 milyar 100 milyon Türk lirası kamu zararına neden oldukları belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 27'si tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Tutuklamalar sonrası bugün yeni bir gelişme yaşandı. Operasyonlar kapsamında bugü şahıs ve şirketlerin mal varlıklarına yönelik yapılan araştırmalarda suçtan elde edildiği tespit edilen 26 şahıs ve 16 şirkete ait 150 taşıt ve 49 taşınmaza mahkeme tarafından el konuldu.