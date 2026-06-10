Ege Üniversitesi’nde 3.1 milyarlık yolsuzluk

İhale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne operasyon düzenlendi. İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kurum yöneticileri ile bazı şirket temsilcilerinin organize şekilde hareket ederek kamu zararına neden oldukları ve ihale süreçlerinde rekabet koşullarının ortadan kaldırılarak kamu kaynaklarının belirli kişi ve firmalara menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine çalışma yürüttü. Sayıştay raporları da mercek altına alındığı operasyonda yaklaşık 3 milyar 100 milyon Türk Lirası kamu zararının oluştuğu tespit edildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Ege Üniversitesi Başhekimi Devrim B. ve eski Ege Üniversitesi Hastanesi Genel Sekreteri Muhterem A.'nın, kamu görevlileri ile firma temsilcilerinin de bulunduğu öğrenildi. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.