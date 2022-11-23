Ege’de Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Ege’de Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Yerler Nereler?

Ege'de gezilecek yerler arasında ilk akla gelen hem koylar ve plajlar hem de tarihi mekanlardır. Ege Bölgesi'nin neyi meşhur sorusuna yanıt verirken birçok şehri dikkate alarak yanıt verilmelidir. Bu nedenle tatilin tam olarak keyfini çıkarabilmek için Ege'de kaç gün kalmalı sorusuna gezilecek yerlerin sayısına göre yanıt verilir. Yazın ve kışın Ege'de ne yapılır, gezilecek ve fotoğraf çekilecek tarihi yerler nereler, neyi ile meşhur, kaç gün kalmalı sorularının yanıtları yazımızın devamında.

Ege'de Gezilecek Yerler

Ege gezilebilecek yerleri en ünlü bölgeler arasında yer alır. Uzun ve temiz kumsalları, bol yeşili olan alanlar ve tarihi dokusunu koruyan yapıları ile her kesimden tatilciye hitap eden yerler arasındadır. Ege'de hemen her tatilci keyifli zaman geçirebilir. Özellikle yaz aylarında dışarıdan gelen insan sayısı ile bölgenin nüfusunda ciddi bir artış meydana gelir. Bunda Ege'deki gezilecek yerler ve güzel koylar en önemli nedenlerdir. Ege'de gezebileceğiniz alanlar arasında şunlar yer alır:

Gelibolu

Kazdağları

Adatepe ve Yeşilyurt Köyleri

Behramkale ve Assos

Ayvalık

Cunda Adası

Bergama

Dikili

Artemis Tapınağı ve Sardis

Görülmesi gereken yerler arasında bulunur. Bunların yanında Foça, Urla, Seferihisar, Karaburun, Çeşme ve Alaçatı gibi tatil lokasyonları da oldukça ilgi çeken yerler arasında bulunur. Hem yerli hem de yabancı birçok turist burada zaman geçirebilme imkanına erişebilmektedir.

Ege'de Kışın Gezilebilecek Yerler Nereler?

Ege birçok tatilcinin yaz aylarında ziyaret ettiği bir bölgedir. Ancak kış aylarında gezmek isteyenler için de oldukça fazla görülmesi gereken lokasyonu bulunur. Kışın Ege'de görebileceğiniz yerler arasında Ayvalık ilk sıralarda gelir. Aynı zamanda Şirince'yi ziyaret edebilirsiniz. Büyülü Herakleia ve Denizli Nikfer merak edilen yerler arasında bulunur.

Ege'nin Neleri Meşhur?

Ege birçok farklı özelliği ile öne çıkan bölgeler arasındadır. Bazı tarım ürünlerinde ilk sıralarda gelir. Aynı zamanda oldukça geniş bir mutfak kültürü vardır. El sanatlarında da belli yörelerin oldukça öne çıktığı söylenebilir. Yemekleri arasında İzmir Köfte oldukça sevilen bir tattır. Bunun yanında otlu börek, Ege keşkeği, Şevketi Bostan, fava sevilen tatları arasında bulunur.

Ege'de Fotoğraf Çekilebilecek Alanlar

Ege'yi ziyaret ederken en çok merak edilen alanlardan birisi de fotoğraf çekilebilecek alanlardır. Fotoğraf çekmek için çeşitli yerleri tercih etmek mümkündür. İzmir'de birçok fotoğraf çekebileceğiniz lokasyon bulunur. Balçova Teleferik, Belkahve, Varyant, Seyirtepe, Alaçatı, Sultanlar Vadisi ilk sıralarda gelir. Özellikle Efes tarihi fotoğraflar çekmek isteyen kişilerin ilk ziyaret ettikleri alanlar arasında yer alır. Dario Moreno Sokağı da yine fotoğraf çekmek için son derece güzel yerlerden biridir.

Ege'nin En Güzel Koyları

Ege Bölgesi koyları ile meşhur bölgelerden biridir. Özellikle kıyı yapısının girintili ve çıkıntılı olması birçok koyun bulunmasını sağlamıştır. En önemli koyları arasında şunlar yer alır:

Akvaryum Koyu

Bencik Koyu

Mersincik Koyu

Patricia Koyu

Bademli Koyu

Delikli Koy

Küfre Koyu

Kavalıburun Koyu

Torba Koyu

Assos Sivrice Koyu

Cennet Koyu

Gibi birçok alternatif bulunur. Koylarda denize girmek ya da tekne turlarına girmek gibi farklı aktiviteler değerlendirilebilir.