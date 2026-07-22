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Giriş Tarihi: 22.07.2026 13:57

Ege’de iki noktada yangın alarmı

Muğla’nın Fethiye ilçesi ile Aydın’ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Fethiye’deki yangına ilk etapta 5 helikopter, 3 uçak ve 130 personel sevk edildi.

İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL
Ege’de iki noktada yangın alarmı
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Ege Bölgesi'nde peş peşe çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisinde başlayan orman yangınına yoğun müdahale sürerken, Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Kayran Mahallesi yakınlarında çıkan yangın için de hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

GÖCEK'TE 5 HELİKOPTER, 3 UÇAK GÖREVDE

Fethiye'nin Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Yangına ilk etapta 5 yangın söndürme helikopteri, 3 yangın söndürme uçağı, 15 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve 130 personel sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan koordineli şekilde alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yüksek sıcaklık ve zaman zaman etkisini artıran rüzgâr nedeniyle ekipler, yangının çevredeki ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

AYDIN'DA DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'daki müdahale devam ederken, Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına da Orman Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgede alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

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Ege’de iki noktada yangın alarmı
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