Ege’de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, dün sabah saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı. Deprem uzmanı Serkan İçelli, "Depremin derinliği tektonik olduğunu işaret etmektedir. Daha büyük depremleri üretme potansiyeli mevcuttur ama ülkemizde afet boyutlarına ulaşmaz" dedi.