Ege’de sağanak sele dönüştü

Ege bölgesinde etkili olan sağanak ve fırtına yetersiz altyapı nedeniyle İzmir ve Muğla'da sele dönüştü. Kar yağışı ve soğuk hava, Doğu Anadolu'yu etkisi altına aldı. Bitlis, Van, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de etkili olan kar nedeniyle yüzlerce köy yolu kapanırken, soğuk havanın etkisiyle buzlanma ve kırağı oluştu. Meteoroloji'nin yoğun yağış uyarısı nedeniyle Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi. Köyceğiz'de şiddetli yağış nedeniyle tarım arazilerinde zarar oluşurken, suyla dolan seralar kullanılamaz hale geldi.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteorolojinin "Sarı" kodla uyardığı İzmir'de gece boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış, her yağmur sonrası ortaya çıkan bildik manzaraların yeniden yaşanmasına neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken kent içi trafik ana arterlerde durma noktasına geldi. Narlıdere ilçesinde de de araçlar trafikte ilerlemekte büyük güçlük çekti. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve su seviyesi 15 gün öncesine kadar 0.13'e düşen Tahtalı Barajı da yüzde 20.80'e yükselerek, 60 milyon metreküpe çıktı. Kuvvetli yağış ve fırtına, Manisa'da hayatı olumsuz etkiledi. Gediz Ovası'nda tarım arazileri su altında kalırken, fırtına nedeniyle çatılar uçtu, direkler devrildi.

Ertan GÜRCANER-Sekvan KÜDEN- Ceren ÇALIŞKAN-Ercan TOPAÇ-Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH