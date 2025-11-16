Ege’nin hazinesi ziyaretçilerini bekliyor

Binlerce yıllık tarihi ve Ege'nin eşsiz manzarasını bir araya getiren Kadıkalesi, Neolitik dönemden Bizans'a uzanan izleriyle ziyaretçilerini tarihe yolculuğa davet ediyor. Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel mirası ile açık hava müzesi olan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Kadıkalesi, muhteşem manzarasının yanı sıra binlerce yıllık tarihin katmanlarını barındırırken arkeolojik bir hazine olarak öne çıkıyor. Birçok tarihseverin rotasında yer alan ve kazı çalışmaları da bir yandan devam eden Kadıkalesi'nde tarihi alan ziyaretçilerini bekliyor.