Haberler Yaşam Haberleri Ege’yi sağanak vurdu
Giriş Tarihi: 14.11.2023

Ege’yi sağanak vurdu

İzmir, Muğla, Çanakkale ve Aydın’da etkili olan sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Muğla’da karavanlar sele kapılırken, Çanakkale’de ise tekneler battı

ERTAN GÜRCANER
Ege’yi sağanak vurdu
Kuvvetli sağanak yağış, Ege Bölgesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. İzmir, Muğla, Aydın ve Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle dereler taşarken, cadde ve sokaklar göle döndü, su baskınları yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen İzmir yine yağmura hazırlıksız yakalandı. Altyapı eksikliğine yağmur suyu kanallarının yeterince temizlenmemesi de eklenince nüfusu 4 milyonu geçen kentte yine bildik manzaralar oluştu. Dün sabah saatlerinde kentte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış altyapı yetersizliği nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken trafik durma noktasına geldi.



KARAVANLAR SELE KAPILDI
Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sabah saatlerinde sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Yollar su altında kalırken, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan ve korku dolu anlar yaşayan 15 tatilci kurtarıldı.

TEKNELER BATTI
Çanakkale'de etkili olan sağanakla debisi yükselen Kepez Çayı taştı. Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Balıkçı barınağındaki bazı tekneler ise battı. Tekirdağ'da da şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Aydın'ın Nazilli, Germencik ve Söke ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerini su basarken, rögarların taştığı caddelerde bazı araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Germencik'teki Ortaklar Tren İstasyonu'nun yaya alt geçidi suyla doldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Eren Erdem'den Özgür Özel'e: Namus sözü verdiniz çark ettiniz
CHP'de skandal bitmiyor! İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu
SON DAKİKA | Hamas'tan 5 günlük ateşkes talebi: 70 rehineyi bırakacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsrail’in yalanını ortaya çıkardılar, neler yaşandığını tek tek anlattılar: “Evin kapısını kırıp…”
İsrail'den skandal karar: İsrailli olmayanlar terörist ilan edilebilecek
Katil İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nden çıkan Filistinli yaşadığı dehşeti anlattı: Yaşamak ölmekten zor
Türk Yunan ilişkilerinde yeni dönem: Ankara’da güven artırıcı önlemler toplantısı yapıldı
Ünlü Şef Yunus Emre Akkor anlattı! "Yemeklere baharat eklerken bu hatayı yapmayın!"
Victoria Beckham'ın çocukluk itirafı: "Kabus gibiydi! Kızımın başına gelmesin diye..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Ege’yi sağanak vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA