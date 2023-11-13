Ege’yi sağanak vurdu

Kuvvetli sağanak yağış, Ege Bölgesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. İzmir, Muğla, Aydın ve Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle dereler taşarken, cadde ve sokaklar göle döndü, su baskınları yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen İzmir yine yağmura hazırlıksız yakalandı. Altyapı eksikliğine yağmur suyu kanallarının yeterince temizlenmemesi de eklenince nüfusu 4 milyonu geçen kentte yine bildik manzaralar oluştu. Dün sabah saatlerinde kentte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış altyapı yetersizliği nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken trafik durma noktasına geldi.Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sabah saatlerinde sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Yollar su altında kalırken, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan ve korku dolu anlar yaşayan 15 tatilci kurtarıldı.Çanakkale'de etkili olan sağanakla debisi yükselen Kepez Çayı taştı. Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Balıkçı barınağındaki bazı tekneler ise battı. Tekirdağ'da da şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Aydın'ın Nazilli, Germencik ve Söke ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerini su basarken, rögarların taştığı caddelerde bazı araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Germencik'teki Ortaklar Tren İstasyonu'nun yaya alt geçidi suyla doldu.