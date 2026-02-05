Eğirdir Gölü’nün suyu çekilen kıyı kesiminde şoke eden görüntüler! Küplerin içinde insan kemikleri...

KORUMAYA ALDI

Gölün çoğunlukla bu yıl çekilen bölümü olan Beydere'de gün yüzüne çıkan küplerden bazılarının içinde insana ait olduğu değerlendirilen kemikler olduğu görüldü. Bir kısmı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılan küpleri fark eden Beydere Muhtarı Ali Dalfidan, durumu jandarmaya bildirdi. Dalfidan bulunan insan kemiklerini ise kendi imkanlarıyla korumaya aldı.