Eğitim helikopteri düştü: 1 şehit

Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde dün saat 10.00 sıralarında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye ait ait R-44 tipi eğitim helikopteri araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Helikopter enkazının bulunduğu alan güvenlik çemberine alındı. Ekipler, enkazda inceleme yaptı.

Kazadan yaralı olarak kurtarılan Emekli Hava Pilot Albay Yasaözden Bakkal sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer personel Hava Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisine ise devam ediliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturmanın 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili koordinesinde görevlendirilen 2 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğü bildirdi. Olay yerinde incelemelerin yapılması ve bilirkişi kaza kırım ekibi tarafından teknik rapor hazırlanması için gerekli talimatların verildiği bildirildi. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin ise çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

Kazada Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini duyan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum" dedi.