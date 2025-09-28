EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Öğretmenlerin eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ödeneği; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, ders yılı başlamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere ödenen bir hazırlık ödeneğidir. Burada amaç öğretmenlerin ders materyali, kırtasiye ve sınıf ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleridir. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler bu ödenekten faydalanmaktadır.