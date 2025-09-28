Haberler Yaşam Haberleri EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Öğretmenlerin eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?
Öğretmenlere eğitim ve kırtasiye ödeneği 2025-2026 eğitim öğretim yılıyla birlikte gündemde. Yeni dönemin başlamasıyla (8 Eylül 2025) öğretmenler, ödeneğin ne zaman yatacağını merak ediyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında ödenek tutarına artış yapıldı. Peki, öğretmen kırtasiye yardımı ne kadar ve hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte detaylar.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere verilecek kırtasiye yardımı genellikle Eylül ayında hesaplara yatırılıyor. Bu nedenle öğretmenler, eğitim öğretim ödeneğinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EĞİTİM VE ÖĞRETM ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı. Öğretmenlere her yıl verilen eğitim ve öğretim ödeneği genellikle Eylül ayı içinde hesaplara yatırılıyor. Bu doğrultuda, öğretmenlerin kırtasiye yardımı ödemelerinin de Eylül ayı içerisinde yapılması öngörülüyor.

ÖDEMELERDE ARTIŞ

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonrasında eğitim ödeneklerinde artış yapıldı. Önceki eğitim yılında 5.266 TL olan ödenek, bu yıl 6.436 TL'ye çıkarıldı. Benzer şekilde, akademik personelin eğitim ve öğretim ödeneği de 1.853 TL artırıldı.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER ALABİLİR?
Eğitim ödeneği; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, ders yılı başlamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere ödenen bir hazırlık ödeneğidir. Burada amaç öğretmenlerin ders materyali, kırtasiye ve sınıf ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleridir. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler bu ödenekten faydalanmaktadır.

