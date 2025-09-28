EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Öğretmenlerin eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere verilecek kırtasiye yardımı genellikle Eylül ayında hesaplara yatırılıyor. Bu nedenle öğretmenler, eğitim öğretim ödeneğinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...
EĞİTİM VE ÖĞRETM ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı. Öğretmenlere her yıl verilen eğitim ve öğretim ödeneği genellikle Eylül ayı içinde hesaplara yatırılıyor. Bu doğrultuda, öğretmenlerin kırtasiye yardımı ödemelerinin de Eylül ayı içerisinde yapılması öngörülüyor.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER ALABİLİR?
Eğitim ödeneği; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, ders yılı başlamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere ödenen bir hazırlık ödeneğidir. Burada amaç öğretmenlerin ders materyali, kırtasiye ve sınıf ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleridir. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler bu ödenekten faydalanmaktadır.