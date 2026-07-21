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Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:42

Eğitim sırasında rahatsızlanan 4 Hava Harp Okulu öğrencisinden 1’i Şehit oldu

Yalova'daki Hava Kuvvetleri Ana Üs Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanan 4 Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi, hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden Veli Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şehit oldu. Rahatsızlanan diğer 3 öğrencinin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, rahatsızlıkların güneş çarpmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Eğitim sırasında rahatsızlanan 4 Hava Harp Okulu öğrencisinden 1’i Şehit oldu
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Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bulunan 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda sürdürülen eğitim sırasında Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin ile 3 askeri öğrenci rahatsızlandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerden Veli Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 3 öğrencinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Güneş çarpması sonucu şehit düştüğü değerendirilen Veli Bilgin'in naaşı memleketi Niğde'ye gönderilecek.

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Eğitim sırasında rahatsızlanan 4 Hava Harp Okulu öğrencisinden 1’i Şehit oldu
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