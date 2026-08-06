Eğitim uçağı pistten çıktı: Pilotaj öğrencisi yaralandı!

"PİLOTAJ ÖĞRENCİSİ HAFİF YARALANDI"

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Çatalca ilçesi Bahsayiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza - kırıma uğramıştır. Uçağın pilotu pilotaj son sınıf öğrencisi B.B., meydana gelen kazada hafif yaralanmış olup, kaza sonrasında bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.