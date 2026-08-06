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Giriş Tarihi: 6.08.2026 21:44

Eğitim uçağı pistten çıktı: Pilotaj öğrencisi yaralandı!

İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, iniş sırasında pistten çıktı. Kazada hafif yaralanan pilotaj son sınıf öğrencisi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Eğitim uçağı pistten çıktı: Pilotaj öğrencisi yaralandı!
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Kaza, Çatalca Bahşayiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eğitim uçuşu gerçekleştiren eğitim uçağı, iniş esnasında kuyruğunun piste sürtmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza-kırıma uğradı.

Pistten çıkan uçaktaki pilotaj son sınıf öğrencisi B.B., hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uçakta hasar meydana gelirken, uçağın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan inceleme yapılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

"PİLOTAJ ÖĞRENCİSİ HAFİF YARALANDI"

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Çatalca ilçesi Bahsayiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza - kırıma uğramıştır. Uçağın pilotu pilotaj son sınıf öğrencisi B.B., meydana gelen kazada hafif yaralanmış olup, kaza sonrasında bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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#İSTANBUL #ÇATALCA

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Eğitim uçağı pistten çıktı: Pilotaj öğrencisi yaralandı!
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