‘Eğitim zihni özgürleştirmeli’

1 Adım Ötesi Zirvesi", "Eğitimde Dekolonizasyon" temasıyla Beykoz'daki NUN Okulları kampüsünde gerçekleştirildi. Zirvede eğitim dünyasından akademisyenler, düşünürler ve yazarlar, sömürgeci bilgi kalıplarının günümüz eğitimine nasıl sızdığını tartıştı ve zihinsel özgürleşmenin hangi adımlarla mümkün olabileceğini masaya yatırdı.Zirvede Dr. Esra Albayrak, Dr. Munir Fasheh, Prof. Dr. Ziya Selçuk, Dr. İpek Coşkun Armağan, Yazar Halil İbrahim İzgi ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut M. Özdil gibi isimler yer aldı. Gün boyu süren oturumlarda yerli bilgi sistemlerinin eğitimdeki yeri, bilginin jeopolitiği ve özgürleştirici öğrenme kültürünün inşası tartışıldı.Zirvenin açılış konuşmasını yapan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, modern eğitimin yalnızca akademik başarıyla ölçülemeyeceğini vurguladı. Albayrak, "Eğitimde dekolonizasyon, bilginin insanileştirilmesidir. Eğitim zihinleri özgürleştirmeli, insanı ruhuyla birlikte kuşatmalıdır'' dedi. Albayrak "Bir zamanlar Bağdat, Semerkant, Kurtuba ve İstanbul insanlığın anlam arayışının merkezleriydi. Bugün bilgi üretiminin odağı Londra, Paris ve Boston'a kaydı. Bu kaymayı anlayamazsak zihinsel kolonizasyonu sürdürürüz" diye konuştu. Eğitimde insanın yalnızca rekabet eden değil, düşünen ve hisseden bir varlık olarak görülmesi gerektiğini de vurgulayan Albayrak, "Eğitim bu çok katmanlı yapıyı kuşatmadıkça ruhu da tükenir" dedi.Albayrak, "Bilgi her zaman bir coğrafyanın, bir dilin ve bir iktidarın izlerini taşır. Eğitimde dekolonizasyonun özünde nefret değil adalet, yıkmak değil onarma, zıtlaşmak değil anlamı yeniden buluşturma vardır" sözleriyle eğitimin evrensel bir anlam yolculuğu olduğunu vurguladı.Zirve boyunca gerçekleştirilen söyleşi ve atölyelerde, Türkiye'nin kendi bilgi mirasını eğitimle buluşturmanın yolları ele alındı. Katılımcılar, çağın dayattığı standart kalıpların ötesine geçecek bir özgürleştirici eğitim modeli inşası için ortak bir vizyon ortaya koydu.