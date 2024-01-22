Haberler Yaşam Haberleri Eğitimde dijital dönem
Giriş Tarihi: 23.1.2024

Eğitimde dijital dönem

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde dijital dönem için kolları sıvadı. Buna göre Türkiye genelinde 500 adet yenilikçi sınıf dizayn edilecek

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Eğitimde dijital dönem
MEB, eğitimde yeni dönemi başlatacak yenilikçi sınıflar ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Hâlihazırda 32 olan, dijital teknoloji kullanımını destekleyen ve aktif öğrenmeyi teşvik eden yenilikçi öğrenme ortamları Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 81 ilde disiplinler arası öğrenme uygulamalarını sağlayan ortaokul ve lise kademesinden 500 okulda, esnek modüler mobilya ve dijital ekipmanlarla yenilikçi sınıflar oluşturacak. Yenilikçi sınıflar, bilgisayar teknolojileri (BT) laboratuvarı ile büyüklüğü 56 metrekare ve üzeri mevcut boş sınıfı bulanan, diğer branş öğretmenlerinin de faydalanması amacıyla başvuran 500 okulda yer alacak. Yenilikçi sınıflar, işbirliği, dijital beceriler, eleştirel düşünme gibi yetileri destekleyecek öğrenme alanları sunacak. Böylelikle, ortak çalışma alanları, ergonomik mobilyalar ile dijital teknolojilerin yanı sıra mobil cihazlar da kullanılabilecek.

81 İLDE BİRDEN
Ayrıca yenilikçi sınıf kurulumu talep eden okullar, taleplerini il milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan BT il koordinatörleri ve FATİH eğitmenlerine iletecek. Başvuruların incelenmesinin ardından 81 ilde yenilikçi sınıfların hazırlanması adına harekete geçilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İsrail'den Gazze'de 2 aylık insani ara önerisi: Hamas reddetti
SON DAKİA | Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7,1 büyüklüğünde deprem
CHP’de rant kavgası! İşte aday kaosunun perde arkası… Seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Almanya plakalı ilk Togg yollarda
Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor: Husiler, Aden Körfezi'nde ABD gemisini vurdu
Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan yeni edepsizlik!
Uzaydan ilk bağlantı Başkan Erdoğan ile! Alper Gezeravcı: Size minnettarım!
Akdeniz sahillerine vuran cansız bedenlerle ilgili Bakan Yerlikaya'dan açıklama!
Cumhuriyet’in 100. yılında Konya Büyükşehir’den dev yatırım
ARKADAŞINA GÖNDER
Eğitimde dijital dönem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA