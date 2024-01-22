Eğitimde dijital dönem

MEB, eğitimde yeni dönemi başlatacak yenilikçi sınıflar ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Hâlihazırda 32 olan, dijital teknoloji kullanımını destekleyen ve aktif öğrenmeyi teşvik eden yenilikçi öğrenme ortamları Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 81 ilde disiplinler arası öğrenme uygulamalarını sağlayan ortaokul ve lise kademesinden 500 okulda, esnek modüler mobilya ve dijital ekipmanlarla yenilikçi sınıflar oluşturacak. Yenilikçi sınıflar, bilgisayar teknolojileri (BT) laboratuvarı ile büyüklüğü 56 metrekare ve üzeri mevcut boş sınıfı bulanan, diğer branş öğretmenlerinin de faydalanması amacıyla başvuran 500 okulda yer alacak. Yenilikçi sınıflar, işbirliği, dijital beceriler, eleştirel düşünme gibi yetileri destekleyecek öğrenme alanları sunacak. Böylelikle, ortak çalışma alanları, ergonomik mobilyalar ile dijital teknolojilerin yanı sıra mobil cihazlar da kullanılabilecek.Ayrıca yenilikçi sınıf kurulumu talep eden okullar, taleplerini il milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan BT il koordinatörleri ve FATİH eğitmenlerine iletecek. Başvuruların incelenmesinin ardından 81 ilde yenilikçi sınıfların hazırlanması adına harekete geçilecek.