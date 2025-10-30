Eğitimde zihinsel özgürlük

Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde, 1 Kasım'da Beykoz Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Bu yılın teması "Eğitimde Dekolonizasyon". Zirve, yalnızca eğitimcileri değil; eğitimin geleceğine ilgi duyan tüm katılımcıları, "zihinsel ve yapısal dönüşüm" fikri etrafında buluşturmayı hedefliyor.

Sömürgecilik Kalıplarını Yeniden Düşünmek Zirvenin temel çıkış noktası, sömürgeciliğin yalnızca geçmişe ait bir dönem olmadığı; biçim değiştirerek günümüz bilgi üretim süreçlerine, kültürel etkileşimlere ve eğitim modellerine sızdığı gerçeği. "Eğitimde Dekolonizasyon" başlığıyla bu yıl, Batı merkezli bilgi anlayışının bireylerin dünyayı algılayış biçimini nasıl şekillendirdiği, kimlik ve adalet arayışlarını nasıl etkilediği tartışılacak.Konuşmacılar arasında Dr. Esra Albayrak, Dr. Munir Fasheh, Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Dr. Halil Berktay, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, Doç. Dr. Nihal Fırat Özdemir, Dr. İpek Coşkun Armağan, Yazar Halil İbrahim İzgi ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut M. Özdil gibi isimler yer alacak.

Bu isimler, eğitimde sömürgeci kalıpların nasıl yeniden üretildiğini, yerli bilgi sistemlerinin eğitim süreçlerine nasıl dahil edilebileceğini ve özgürleştirici bir öğrenme kültürünün inşası için hangi adımların atılabileceğini ele alacak. Zirve, Söyleşiler ve Atölyelerle Derinleşecek Zirve boyunca düzenlenecek söyleşi, atölye ve deneyim alanları; katılımcılara "bilgi, dil, kültür ve kimlik" ekseninde eğitimdeki kalıpları yeniden düşünme fırsatı sunacak. "Dekolonize müfredat", "yerli bilgi sistemleri" ve "farklı alanlarda dekolonizasyon yaklaşımları" gibi konular atölyelerde derinlemesine işlenecek. Geçmişten günümüze eğitim vizyonu NUN Okulları'nın 2018 yılından bu yana sürdürdüğü Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi, her yıl farklı bir tema üzerinden eğitim dünyasına yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıllarda "Eğitimde Merhamet", "Dijital Çağda İnsan", "Geleceğin Okulu" gibi başlıklarla düzenlenen zirveler, eğitimcilerin ve akademisyenlerin fikir alışverişinde bulunduğu önemli platformlar arasında yer aldı. Her yıl genişleyen içeriğiyle dikkat çeken zirve, Türkiye'de eğitim felsefesi ve uygulamalarını derinlemesine tartışmaya açmasıyla öne çıkıyor. Bu yılki "dekolonizasyon" teması da, küresel eğitimde giderek güçlenen "yerelleşme" ve "adalet" kavramlarını merkeze taşıyor. "Eğitim, Adaletin Başlangıcıdır" NUN Eğitim ve Kültür Vakfı yetkilileri, zirvenin amacını "Eğitimi sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bir adalet inşası süreci olarak görmek" sözleriyle özetliyor. Vakıf, her yıl olduğu gibi bu yıl da zirveyle birlikte, eğitimcilerin dünyayı yeniden düşünmesini, öğrencilerin ise kendi kültürel ve entelektüel kökleriyle barışık bir öğrenme sürecine katılmasını teşvik etmeyi hedefliyor. Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi'nin konuşmacı listesi ve ayrıntılı programına https://www.egitimdebiradimotesi.com/konusmacilar/zirve/2025 adresinden ulaşılabiliyor.