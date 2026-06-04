Haberler Yaşam Haberleri Eğitime katkılarından dolayı Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu’ya teşekkür plaketi
Giriş Tarihi: 4.06.2026 10:39

Eğitime katkılarından dolayı Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu’ya teşekkür plaketi

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Adana Maarif Halk Dansları Topluluğunun gösterisine destekte bulunan Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu’ya teşekkür plaketi verdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Eğitime katkılarından dolayı Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu’ya teşekkür plaketi
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Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu'yu makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, "Adana Maarif Halk Dansları Topluluğumuz yüzün üzerinde öğretmenimizin içinde olduğu bir oluşum. Gösterilerine verdiğiniz katkı bizler için çok kıymetli ve anlamlı. Özel kurumlarımızla ilgili hassasiyetimiz daha fazla çünkü siz eğitim yatırımları ve istihdama da büyük katkı sağlıyorsunuz" dedi.

"VAKFI'MIZ ADANA'YA VE ÜLKEMİZE YATIRIMA DEVAM EDİYOR"

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu ise, "Binlerce öğrencisi, yüzlerce çalışanı ile Gündoğdu Vakfı'mız Adana'ya ve ülkemize yatırıma devam ediyor. Sizlerin destekleri bizlere büyük moral veriyor ve çok kıymetli. Bizim işimiz eğitim ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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#ADANA

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Eğitime katkılarından dolayı Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu’ya teşekkür plaketi
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