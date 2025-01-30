Eğlence mekânı çıkışında silahla öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından bir süre önce görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu Hüseyin Reber Türk (29), Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 karayolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. Ahmet Türk'ün üvey torunu, önceki dönemlerde Akdeniz Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Fazıl Türk'ün de yeğeni olan Hüseyin Reber Türk, arkadaşlarıyla eğlenmek için bir mekâna gitti. Türk ve arkadaşları, mekândaki başka bir grupla bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından gruplar mekândan ayrıldı. Otomobilleri ile köprü altında karşı karşıya gelen 9 kişilik grubun araçlardan inmesiyle silahlı kavga çıktı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermiler nedeniyle Türk ile 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Reber Türk hayatını kaybetti. Olaya karışan 6 şüpheli gözaltına alındı. Türk'ün cenazesi, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Atlı Mahallesinde toprağa verildi.