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Giriş Tarihi: 14.09.2026

Eğlence mekânında kavga 1 ölü, 4 yaralı

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Eğlence mekânında kavga 1 ölü, 4 yaralı
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Bartın'da bir eğlence mekânında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgisi olan 18 kişi gözaltına alındı. Merkeze bağlı Terkehalliler köyündeki bir eğlence merkezinde alkol alan İ.C.Y. (30), İsmail Aksoy (45). ve Z.T. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine ağır yaralanan Aksoy kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi hastanelere sevk edildi. Olay hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken, olayla ilgisi olan 18 kişi gözaltına alındı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BARTIN

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Eğlence mekânında kavga 1 ölü, 4 yaralı
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