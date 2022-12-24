Eğlence mekanında silahlı kavga! 1 ölü

GÖĞSÜNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Daha sonra aracıyla mekanın önüne geldiği iddia edilen 28 yaşındaki Onur Ö., elindeki tabanca ile içeri girdi. Etrafa ateş eden Onur Ö.'ye engel olmaya çalışan işletme personeli 21 yaşındaki Egemen Rahmi Demircioğlu, göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demircioğlu'nun cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.