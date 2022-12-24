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Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:02

Eğlence mekanında silahlı kavga! 1 ölü

Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından darp edilen şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı.

İHA
Eğlence mekanında silahlı kavga! 1 ölü

Eskişehir'deki olay, Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü eğlence mekanında oturan Onur Ö. ve arkadaşları, çevrelerine rahatsızlık verdikleri gerekçesi ile işletmeciler tarafından dışarı çıkarıldı.

GÖĞSÜNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Daha sonra aracıyla mekanın önüne geldiği iddia edilen 28 yaşındaki Onur Ö., elindeki tabanca ile içeri girdi. Etrafa ateş eden Onur Ö.'ye engel olmaya çalışan işletme personeli 21 yaşındaki Egemen Rahmi Demircioğlu, göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demircioğlu'nun cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli Onur Ö. ise çevredekilerin darp etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyet güçlerince gözaltına alındı.

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Eğlence mekanında silahlı kavga! 1 ölü
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