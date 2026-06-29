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Giriş Tarihi: 29.06.2026 18:56 Son Güncelleme: 29.06.2026 19:01

Eğlence mekanındaki kavga cinayetle bitti

İzmir’de bir eğlence mekanında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Belediye işçisi Şenol Tayran (45) çıkan bıçaklı kavgada öldürüldü. Polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Eğlence mekanındaki kavga cinayetle bitti
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Olay dün gece saatlerinde Konak ilçesi Basmane semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde işçi olarak çalışan Şenol Tayran (45), D.T. ve mekanda bulunan bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şenol Tayran ile D.T. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Şenol Tayran ve D.T., ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tayran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İZMİR

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