Eğlence mekanını kurşun yağmuruna tutmuştu! Olayın planlayıcısı gözaltına alındı: Meğer daha önce hastane saldırısında da…

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını ve delilleri inceleyen cinayet büro ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve arka planında yer alan isimleri tespit etti. Biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.