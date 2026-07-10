Haberler Yaşam Haberleri Eğlence mekanını kurşun yağmuruna tutmuştu! Olayın planlayıcısı gözaltına alındı: Meğer daha önce hastane saldırısında da…
Giriş Tarihi: 10.07.2026 10:51

Eğlence mekanını kurşun yağmuruna tutmuştu! Olayın planlayıcısı gözaltına alındı: Meğer daha önce hastane saldırısında da…

Denizli'de alkollü bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alınırken olayın planlayıcısı o isim suç makinesi çıktı. Daha önce de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeterya saldırısında muhbirlik yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Eğlence mekanını kurşun yağmuruna tutmuştu! Olayın planlayıcısı gözaltına alındı: Meğer daha önce hastane saldırısında da…
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, 29 Haziran'da kentte faaliyet gösteren alkollü bir mekana kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu mekana isabet eden mermilerle 2'si çalışan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını ve delilleri inceleyen cinayet büro ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve arka planında yer alan isimleri tespit etti. Biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



SALDIRIYI PLANLAYAN HASTANE SALDIRISININ MUHBİRİ ÇIKTI

Yapılan incelemede, alkollü mekan saldırısının planlayıcıları arasında tanıdık bir ismin olduğu ortaya çıktı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda hedef alınan gruba köstebeklik yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Şefikcan Uyumaz'ın (21), 29 Haziran'daki bu mekan kurşunlaması olayının da planlama aşamasında yer aldığı belirlendi. Emniyetteki sorguları ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DENİZLİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eğlence mekanını kurşun yağmuruna tutmuştu! Olayın planlayıcısı gözaltına alındı: Meğer daha önce hastane saldırısında da…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA