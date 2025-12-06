Haberler Yaşam Haberleri Eğlence merkezinde kıskançlık dayağına 3 yıl
Konya'da bir eğlence merkezinde kadın çalışan F.H. (32), iddiaya göre müşteriden kıskandığı iş arkadaşı A.T.S'yi (31) tuvalette yumruklayarak hastanelik etti. İfadesinde olayın F.H.'nin kıskançlığı nedeniyle yaşandığını ileri süren A.T.S., "Muhtemelen müşteri konusunda kıskançlık yaptı. Beni boynumdan tutup, kendisine doğru çekmeye çalıştı ama araya girip bizi ayırdılar. Sonra tuvalette bana saldırdı. Peş peşe yüzüme yumruk attı, yüzüm tanınmayacak hale geldi" dedi. Soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan F.H. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
