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Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:15 Son Güncelleme: 22.11.2021 10:49

Eğlence sonrası cinayete kurban gitti! Sosyal medyadaki son paylaşımı dikkat çekti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Eğlence sonrası cinayete kurban gitti! Sosyal medyadaki son paylaşımı dikkat çekti

İzmir’de evde arkadaşlarıyla eğlenen 24 yaşındaki Ahmet Soyubol apartman çıkışında taksiden tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı. Ahmet Soyubol’un bir sosyal medya paylaşımında, “Her insan bir kez sırtından vurulur. Çünkü her kardeş her dost her sevgili bir parça vicdansızdır” yazması dikkat çekti.

Olay, Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi Sakarya Caddesinde önceki gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Bir apartman dairesinde bir araya gelip eğlenen arkadaş grubu, binadan çıkışta, silahlı saldırıya uğradı.

Bir taksiden tabancayla ateş açılan ateşte, mermiler Ahmet Soyubol'a isabet etti. Soyubal, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Soyubol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ahmet Soyubol'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ahmet Soyubol'un bir sosyal medya paylaşımında, "Her insan bir kez sırtından vurulur. Çünkü her kardeş her dost her sevgili bir parça vicdansızdır" yazması dikkat çekti.

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Eğlence sonrası cinayete kurban gitti! Sosyal medyadaki son paylaşımı dikkat çekti
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