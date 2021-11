Eğlence sonrası cinayete kurban gitti! Sosyal medyadaki son paylaşımı dikkat çekti

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ahmet Soyubol'un bir sosyal medya paylaşımında, "Her insan bir kez sırtından vurulur. Çünkü her kardeş her dost her sevgili bir parça vicdansızdır" yazması dikkat çekti.