Eğlence vergisi nedir? Eğlence vergisi ne kadar, sıfırlandı mı?

Eğlence vergisi nedir, ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Belediye Gelirleri Kanunun 21'inci maddesinde yer alan eğlence vergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıfırlandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, eğlence vergisi nedir? İşte konu hakkında detaylar
EĞLENCE VERGİSİ NEDİR?
Eğlence vergisi biletle girilen yerlerde bilet bedelinin (eğlence vergisi dışındaki kısım) %10'u olarak hesaplanır. Gidilen mekan lunapark, çalgılı bahçeler ve müşterek bahislerde yüzde 20'ye yükselir. Vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenerek hesaplanır. Eğlence vergisi, belediyeler tarafından alınır.