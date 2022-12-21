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Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:05 Son Güncelleme: 21.12.2022 11:05

Eğlence vergisi nedir? Eğlence vergisi ne kadar, sıfırlandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Eğlence vergisi sıfırlandı. Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan bu vergi, böylece kalıcı olarak kalktı. Bu noktada vatandaşlar eğlence vergisi nedir, eğlence vergisi ne kadar oldu sorularını yöneltmeye başladı. Peki, eğlence vergisi nedir? İşte konu hakkında detaylar

Eğlence vergisi nedir? Eğlence vergisi ne kadar, sıfırlandı mı?

Eğlence vergisi nedir, ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Belediye Gelirleri Kanunun 21'inci maddesinde yer alan eğlence vergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıfırlandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, eğlence vergisi nedir? İşte konu hakkında detaylar

EĞLENCE VERGİSİ NEDİR?

Eğlence vergisi biletle girilen yerlerde bilet bedelinin (eğlence vergisi dışındaki kısım) %10'u olarak hesaplanır. Gidilen mekan lunapark, çalgılı bahçeler ve müşterek bahislerde yüzde 20'ye yükselir. Vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenerek hesaplanır. Eğlence vergisi, belediyeler tarafından alınır.

EĞLENCE VERGİSİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yerli film gösterimlerinden, yabancı film gösterimlerinden, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

Karar, 2464 Belediye Gelirleri Kanunun 21'inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96'ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince verildi. Karar, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle uygulanacak.

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Eğlence vergisi nedir? Eğlence vergisi ne kadar, sıfırlandı mı?
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