Eğlence vergisi nedir? Eğlence vergisi ne kadar, sıfırlandı mı?

Eğlence vergisi nedir, ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Belediye Gelirleri Kanunun 21'inci maddesinde yer alan eğlence vergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıfırlandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, eğlence vergisi nedir? İşte konu hakkında detaylar