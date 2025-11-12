EGM maaş promosyonu ödeme tarihi: İş Bankası EGM 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 100 bin TL'lik banka promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. Merkez ve taşra teşkilatındaki personellerin maaş ve ücretlerine göre hesaplanan promosyon, Türkiye İş Bankası A.Ş. aracılığıyla tek seferde ödenecek. Peki, 2025 EGM promosyon ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025'te yapıldı. İhale, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personelin maaş ve ücret ödemelerini kapsıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve ihale komisyonu üyeleriyle yaptığı görüşmede, en yüksek teklifi sunan iki bankadan tekliflerini yeniden gözden geçirmelerini talep etmişti.
İhale Komisyonu, en yüksek teklifi sunan iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) ile tekliflerini güncellemeleri için görüşme yaptı. Vakıfbank teklifini 90.000 TL'de sabit tutarken, Türkiye İş Bankası teklifini 100.000 TL'ye yükseltti. Böylece 2025-2028 dönemi için EGM banka promosyon ihalesi Türkiye İş Bankası'nın oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline yönelik 2022 yılında imzalanan protokol, 1 Kasım 2022'de yürürlüğe girmişti. Üç yıllık sürenin dolmasıyla eski protokol 1 Kasım 2025'te sona erdi.
Buna göre, 2025 EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayının ikinci haftasına kadar personel hesaplarına yatırılması bekleniyor. Promosyon ödeme tarihi netleştiğinde haberimize eklenecektir.
EGM maaş promosyonu, personelin şahsi maaş hesabına doğrudan aktarılacak. 100.000 TL'lik promosyon tutarı, tek seferde ve herhangi bir kesinti olmadan ödenecek.