EGM ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2026: 118. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik adayları için beklenen açıklama günü geldi. Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için bugün işaret edilirken, 14 Aralık 2025'te yapılan sınavın sonuçlarıyla ilgili EGM'den gelecek resmi duyuru yakından takip ediliyor. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...