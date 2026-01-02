EGM ÖGG SONUÇ EKRANI 2026: 118. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik adayları için beklenen açıklama günü geldi. Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için bugün işaret edilirken, 14 Aralık 2025'te yapılan sınavın sonuçlarıyla ilgili EGM'den gelecek resmi duyuru yakından takip ediliyor. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...
EGM tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre 118. dönem ÖGG sınav sonuçlarının 2 Ocak 2026 Cuma günü açıklanacak.
118. Dönem ÖGG sonuçları, https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurular adresinden erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenebilecekler.
05-07.01.2026 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih
aralığıdır.
08.01.2026 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.