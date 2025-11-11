EGM PROMOSYON ÖDEME TARİHİ 2025: İş Bankası ile 100 bin TL EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı?

İHALEYİ İŞ BANKASI KAZANDI

İhale Komisyonu, en yüksek teklifi sunan iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) ile tekliflerini güncellemeleri için görüşme yaptı. Vakıfbank teklifini 90.000 TL'de sabit tutarken, Türkiye İş Bankası teklifini 100.000 TL'ye yükseltti. Böylece 2025-2028 dönemi için EGM banka promosyon ihalesi Türkiye İş Bankası'nın oldu.