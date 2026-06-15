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Giriş Tarihi: 15.06.2026 14:43

EGM’de büyük atama günü: 19 bin personelin görev yeri değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev yapan 19 bin 96 personelin 2026 yılı genel atama ve yer değiştirme sonuçlarının bugün açıklanacak. Atamaların saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
EGM’de büyük atama günü: 19 bin personelin görev yeri değişiyor
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) görev yapan 19 bin 96 personelin 2026 yılı genel atama ve yer değiştirme sonuçlarının bugün açıklanacağı bildirildi. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkomiser ve altı rütbelerde görev yapan personelin atama sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı. Açıklamaya göre, 1528 amir ve 17 bin 568 polis memurundan oluşan toplam 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemleri bugün saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilecek.

MÜDÜR FİDAN'DAN 'HAYIRLI OLSUN' MESAJI

Fidan, atamaların teşkilat genelinde planlı şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, sürecin tamamlandığını ifade etti. Yeni görev yerlerine atanacak personele başarı dileyen Fidan, atamaların Emniyet Teşkilatı, personel ve aileler açısından hayırlı olmasını temenni etti.

#EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #EGM

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EGM’de büyük atama günü: 19 bin personelin görev yeri değişiyor
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