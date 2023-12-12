Egoist Sözler - Yazarlardan, Şairlerden En Anlamlı Bencillik ve Ego ile İlgili Sözler

Egoist sözler - yazarlardan, şairlerden en anlamlı bencillik ve ego ile ilgili sözler, insanın iç dünyasını keşfetmemize, bencillik ve ego gibi kavramları anlamamıza ve kişisel gelişimimize katkı sağlamamıza yardımcı olur. Bu sözler, içsel çatışmalarımızı anlamamıza ve daha derin bir bakış açısıyla kendi benliğimizi keşfetmemize vesile olabilir.
Yazarlardan, Şairlerden En Anlamlı Bencillik ve Ego ile İlgili Sözler
Oscar Wilde: "Kendini çok seven bir insanın kapasitesi, başkalarını sevme kabiliyetinden çok daha azdır."
Friedrich Nietzsche: "Egoist olan insan, her zaman yalnızdır. Kendisini seven kişi, yalnızca kendisini sever."
Ayn Rand: "Benim egoizmim, 'Ben' in doğasıdır."
Paulo Coelho: "Kendini tanımak, gerçek egoizmin önüne geçer; çünkü egoizm, kişinin kendisini tanımamasından kaynaklanır."
Jean-Jacques Rousseau: "Egoizm, gerçek mutluluğun önündeki en büyük engeldir. Çünkü başkalarının mutluluğunu göz ardı eder."
Ralph Waldo Emerson: "Egoizm, insanın içinde bulunduğu küçük dünyasına olan aşırı bağlılıkla başlar."
Cemal Süreya: "Herkes kendine bir kule yapmış, bakıyor öteye. İşte bencillik bu, bütün."
Yahya Kemal Beyatlı: "Egoizm, insanın kendi dar çıkarlarını genel çıkarların üzerinde tutmasıdır."
Sabahattin Ali: "Bencillik her şeyi örter, kardeşlik hiçbir şeyi örtmez."
Tevfik Fikret: "Egoizm, insanoğlunun gözlerini kapayıp kendi hallerinde yaşamasıdır."
Ahmet Hamdi Tanpınar: "Egoizm, insanın kendisini her şeyin üzerinde görmesi ve sadece kendi çıkarlarını düşünmesidir."
Necip Fazıl Kısakürek: "Egoist bir insan, aynaya baktığında yalnızca kendini görür, çünkü bakışları sadece kendine dönmüştür."
Orhan Pamuk: "Bencillik, insanın sadece kendi çıkarlarını düşünüp başkalarını umursamamasıdır."
Peyami Safa: "Egoizm, insanın kendi menfaatlerini her şeyin üzerinde tutmasıdır, başkalarının düşüncelerini ve duygularını umursamamasıdır."
Attila İlhan: "Egoizm, insanın kendisini ön planda tutarak başkalarını yok saymasıdır, bencilce davranışlar sergilemesidir."
Yaşar Kemal: "Egoizm, insanın kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutması ve başkalarının ihtiyaçlarını göz ardı etmesidir."
Virginia Woolf: "Egoizm, insanın başkalarının acılarına duyarsızlığının bir ifadesidir."
George Bernard Shaw: "Egoist kişi, diğer insanları aynı zamanda kendisinin dışında gören bir kişidir."
Erich Fromm: "Egoizm, kendini gerçekleştirmeyi savunurken insanın kendisinden kaçmasına neden olur."
Voltaire: "Egoizm, insanın kendisini tanımadığı zaman ortaya çıkar; gerçek bilgelik ise kendini tanıyan insanda bulunur."