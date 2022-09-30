Egzoz Emisyon Ölçümü Nasıl Yapılır? Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Muayene Ücreti ve Cezası Ne Kadar?

Egzoz gazı emisyon ölçümü, araç sahiplerinin bildiği ve zaman zaman uyguladığı bir faaliyettir. Söz konusu ölçüm yapılmadığı zaman cezai müeyyide gerekir. Egzoz emisyon ölçüm cezası ne kadar şeklinde yapılan araştırma ile konunun önemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Her yıl değişen ceza miktarı ile ilgili en sağlıklı bilgi 2022 egzoz muayene ücretleri ne kadar araştırması ile ortaya çıkar. Egzoz emisyon ölçümü ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılar yazımızın devamında.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Nedir?

Egzoz gazı emisyon ölçümü, trafikte seyir halinde olan araçların sebep olduğu hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılan bir işlemdir. Aracın egzozundan çıkan zararlı etkilerin daha kötü bir seviyeye ulaşması engellenir. Egzozdan çıkan gaz belli bir seviyenin üzerinde olduğu sürece çevreye verilen zarar da artar.

Egzoz emisyon ölçümü, aracın genel muayenesinin dışında, ayrı bir ücrete tabi olan bir işlemdir. 2022 egzoz muayene ücretleri KDV dâhil 110 Tl olarak belirlenmiştir. Söz konusu muayeneyi TUVTURK istasyonlarında yaptırabilirsiniz.

Egzoz Emisyon Ölçümü Nasıl Yapılır?

Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri de egzoz emisyon ölçümünün nasıl yapıldığıdır. Yeni araç alanlar ya da daha önce bu işlemi yapmamış olan kişiler, işlemin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmayabilir. Egzoz ölçümünün yapılması için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir.

TUVTURK resmi internet sitesi üzerinden randevu alınmalıdır.

Bu randevu aracın genel muayenesi yapılırken de alınabilir.

TUVTURK istasyonlarından sıra alınarak sırası gelen araç emisyon ölçüm istasyonuna alınır.

Aracın motor ve egzoz kısmına takılan cihazlar ile egzoz gazı ölçümü yapılır.

Yapılan ölçüm sonunda araçta herhangi bir sorun yoksa aracın genel muayeneye girmesinde sakında yoktur.

Egzoz Emisyon Ölçümü Ne Kadar Sürer?

Ülkemizdeki tüm TUVTURK istasyonlarında egzoz gazı emisyon ölçümü yapılır. Yapılan ölçüm en fazla 15-20 dakika sürer. Tabi randevu gününün yoğunluğuna bağlı olarak ölçüm süresi de değişebilir. Sıfır km araçlar 3 yaşını doldurduktan sonra muayeneye girmelidir. 3 yıllık sürenin dolmasından sonra ise araç her 2 yılda 1 egzoz emisyon ölçümü ve genel muayeneye tabi tutulmalıdır. Bu muayene yaptırılmadığı zaman, araç sahibi 2067 Tl trafik cezası ile karşılaşabilir. Egzoz emisyon ölçümünün ne zamana kadar geçerli olduğu takip edilerek gerekli tedbir alınabilir.