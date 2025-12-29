Ehliyet sınavında kalp krizinden ölüm

Aydın'da ehliyet almak için girdiği sınavda kalp krizi geçirip motosikletle kaza yapan Üzeyir Hazar (18), kaldırıldığı hastanede kalp krizinden hayatını kaybetti. Denizli Bulvarı'nda dün saat 12.30 sıralarında Üzeyir Hazar, ehliyet almak için girdiği sınavda motosikletini kullanırken kalp krizi geçirdi. Hazar'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrilip sürüklendi. Daha önce 2 kez açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Hazar, ağır yaralandı. 112 Acil'e yapılan ihbar üzerine gelen ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hazar, doktorların müdahalelerine rağmen kalp krizinden hayatını kaybetti.