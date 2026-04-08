Ehliyet sınavında pes dedirten kopya düzeneği! Gizli sistemle yardım skandalı: 5 gözaltı

5 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, il dışından gelen organizatör şahısların, sınava girecek bir adayın üzerine yerleştirilen gizli sistem aracılığıyla kopya çektirecekleri yönünde tespit yapılması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 07 Nisan günü saat 19.15'te sınav esnasında düzenlenen operasyonda, üzerine gizlenmiş kopya düzeneği ile sınava giren şahıs ile okul çevresinde araç içerisinde sistemi yöneten 4 organizatör suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.