Ehliyet Yaş Hesaplama - Doğum Tarihi İle Ağır Vasıta Ve Araba Ehliyet Alma Yaşı Hesaplama

Farklı sınıflar için hazırlanan kurs ve eğitimler sonucunda ehliyet almak için ilk koşul söz konusu ehliyet sınıfı için geçerli yaş sınırına ulaşmaktır. Özellikle gençlerin fazlasıyla heveslendiği bu ehliyetler söz konusu olduğunda gerek şahsi gerek ağır vasıtalar için ehliyet yaş hesaplama formüllerinden faydalanılabilir.

Ehliyet Alma Yaşı Nedir? Sınıflarına Göre Kaça Ayrılır?

Ehliyet alma şartları ele alındığında ilk dikkat çeken koşullardan biri kişinin yaş sınırıdır. Birbirinden farklı ehliyet sınıfları yer aldığı için kişilerin bu sınıflara özel ehliyet alma yaşı hesaplama işlemlerini yapması gerekir. Her sınıf grubunda farklı yaş kriteri arandığı için sınıflarına göre ehliyet yaş hesaplama sınırı şu şekildedir:

A1, B1 ve M sınıfları için yaş sınırı 16'dır. 2022 yılı için bu sınıf grubundan ehliyet almak isteyen kişilerin en az 2006 doğumlu olarak yaşını ay ve gün olarak doldurması beklenir.

A2, B, BE, C1, C1E, F, G sınıfları için yaş sınırı 18'dir. 2022 yılında ehliyet almak isteyenlerin minimum 2004 doğumlu olarak yaşını doldurmuş olması gerekir.

A sınıfı yaş sınırı 20'dir. En az 2002 doğumlu olan ve yaşını tam dolduran kişiler 2022 yılında bu gruba başvuruda bulunabilir.

C, CE, D1, D1E yaş sınırı 21'dir. 2022 yılında bu grupta ehliyet almak isteyen kişiler en az 2001 doğumlu olarak yaşını gün ve ay olarak doldurmalıdır.

D, DE ehliyet sınıflarında yaş sınırı 24'tür. En az 1998 doğumlu olarak 2022 yılı içerisinde bu gruba başvuru yapılabilir.

Bu grup içerisinde yer alan ağır vasıta ehliyet alma yaşı hesaplamalarında farklı koşullarda göz önüne alınıyor. Tecrübe, eğitim ve sicil kaydı gibi detayların yer aldığı durumları öğrenmek için size en yakın sürücü kursundan destek alabilirsiniz.

Ehliyet Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Ehliyet yaşı hesaplama hangi sınıf için ehliyet alınacağına göre değişkenlik gösterir. Her sınıfın yaş grubu farklı olduğu için söz konusu sınır yaşı gün ve ay olarak doldurmak gerekir. Eğer kişi bu grubun yaş sınırını gün ve ay olarak doldurmadıysa yıl olarak doldurmuş olması dikkate alınmaz. Ehliyet yaşı hesaplamasında yılı etkileyen gün ve ay olduğu için ehliyet alınmak istenilen sınıfın yaş sınırı dikkate alınarak hesaplama yapılabilir.