Ehliyet Yaş Hesaplama - Doğum Tarihi İle Ağır Vasıta Ve Araba Ehliyet Alma Yaşı Hesaplama

Farklı sınıflar için hazırlanan kurs ve eğitimler sonucunda ehliyet almak için ilk koşul söz konusu ehliyet sınıfı için geçerli yaş sınırına ulaşmaktır. Özellikle gençlerin fazlasıyla heveslendiği bu ehliyetler söz konusu olduğunda gerek şahsi gerek ağır vasıtalar için ehliyet yaş hesaplama formüllerinden faydalanılabilir.
Ehliyet alma şartları ele alındığında ilk dikkat çeken koşullardan biri kişinin yaş sınırıdır. Birbirinden farklı ehliyet sınıfları yer aldığı için kişilerin bu sınıflara özel ehliyet alma yaşı hesaplama işlemlerini yapması gerekir. Her sınıf grubunda farklı yaş kriteri arandığı için sınıflarına göre ehliyet yaş hesaplama sınırı şu şekildedir:
Bu grup içerisinde yer alan ağır vasıta ehliyet alma yaşı hesaplamalarında farklı koşullarda göz önüne alınıyor. Tecrübe, eğitim ve sicil kaydı gibi detayların yer aldığı durumları öğrenmek için size en yakın sürücü kursundan destek alabilirsiniz.
Ehliyet yaşı hesaplama hangi sınıf için ehliyet alınacağına göre değişkenlik gösterir. Her sınıfın yaş grubu farklı olduğu için söz konusu sınır yaşı gün ve ay olarak doldurmak gerekir. Eğer kişi bu grubun yaş sınırını gün ve ay olarak doldurmadıysa yıl olarak doldurmuş olması dikkate alınmaz. Ehliyet yaşı hesaplamasında yılı etkileyen gün ve ay olduğu için ehliyet alınmak istenilen sınıfın yaş sınırı dikkate alınarak hesaplama yapılabilir.