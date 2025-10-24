Ehliyet yenilemek için son tarih belli oldu! Ehliyet yenileme son tarih hangi gün, başvurular nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2025 yılıyla birlikte eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi hızla doluyor. 2016 öncesinde alınan ehliyetler için verilen süre sona yaklaşırken, sürücüler yenileme işlemlerini zamanında tamamlamaya çalışıyor. Bu süreçte, ehliyet yenileme başvurusunun nasıl yapılacağı, hangi belgelerin gerektiği ve ücretin ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte 2025 ehliyet yenileme süreciyle ilgili merak edilenler...
EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürücü belgeleriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bakan Yerlikaya, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu duyurdu. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçerliliğini yitirecek ve yenileme işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, indirimli "harç değerli kağıt" ve "hizmet bedeli" avantajlarından faydalanamayacak.
EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL ödenecek.
Sürücü belgesi başvuru sırasında istenilen belgeler evraklar;
Kimlik Belgesi
Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi.
Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
EHLİYETİNİ YENİLEMEYENLERE CEZA KESİLECEK!
31 Ekim 2025'e kadar eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücüler, bu tarihten sonra ehliyetlerini yenilemek isterse toplam 7.438,60 TL ödemek zorunda kalacak. Ücret; 1.420 TL değerli kâğıt bedeli, 340 TL vakıf hizmet bedeli ve 5.678,60 TL harç bedelinden oluşuyor.