Ehliyetini aldığı gün şoku yaşadı: Yayaya yol vermedi 40 bin liralık ehliyeti iptal edildi!

"EHLİYETİMİ ALMAK İÇİN DAHA YENİ 40 BİN TL VERDİM"

Ehliyetini kısa süre önce aldığını söyleyen Poyraz S., "Ehliyetimi daha bugün, az önce aldım. Cezamız neyse yiyelim. Yayayı görmedim, yol veremedim. Ereğli'ye geldim, ilk cezamı yedim" dedi, ehliyeti iptal edilince de polise "Ehliyetimi almak için daha yeni 40 bin lira verdim" diyerek itiraz etti. Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından araç, başka bir sürücüye teslim edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör