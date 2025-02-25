Haberler Yaşam Haberleri Ehliyetsiz 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil bankta oturan kadına çarptı
Giriş Tarihi: 25.2.2025 18:03 Son Güncelleme: 25.2.2025 18:08

Ehliyetsiz 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil bankta oturan kadına çarptı

İstanbul Tuzla’da 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, iş yerinin önündeki bankta oturan Meral Bilgin Kaydan'a çarptı. İtfaiye ekipler inin 1 buçuk saat süren çalışmasıyla otomobilin altından kurtarılan Kaydan'ın belinde kırıklar olduğu öğrenilirken gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise serbest bırakıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ehliyetsiz 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil bankta oturan kadına çarptı

Kaza, 11 Şubat'ta Tuzla'da meydana geldi. iki arkadaşıyla birlikte yola çıkan 14 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, o sırada iş yerinin önündeki bankta oturan Meral Bilgin Kaydan'a çarptı.

Kaydan, otomobilin altında kalırken araçtan inen sürücü ve arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin altında kalan Kaydan'ı 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı, hastaneye kaldırılırken belinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Olayın ardından ehliyetsiz sürücü serbest kaldı.

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Ehliyetsiz 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil bankta oturan kadına çarptı
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