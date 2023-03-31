Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası – 18 Yaş Altı Ehliyetsiz Araç Kullanmanın ve Kullandırmanın Cezası Ne Kadar?

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2023 yılıyla birlikte zamlandı. Trafik kurallarına uyulması ve kazaların önüne geçilmesi için caydırıcı nitelikte olması adına artan trafik cezalarının 2023 yılında ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Özellikle 18 yaş altı ehliyetsiz araç kullanmanın cezası kaç TL, ehliyetsiz birine araç vermenin cezası ne kadar merak ediliyor. Ehliyetsiz kişiye araç verme cezası ve diğer sorularınızın yanıtını sizin için araştırdık.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023 Yılında Ne Kadar Oldu?

Trafik kazalarını ve dolayısıyla maddi ve özellikle manevi kayıpları en aza indirmek için trafik cezaları her geçen gün artırılıyor. 2023 yılının başında da cezaların caydırıcılığının artırılması için yeniden bir zam yapıldı. Bu doğrultuda yapılan zam ile birlikte; ehliyetsiz araç kullanma cezası 2023 yılında gelen zamlarla 8090 TL oldu.

Ehliyetiniz olsa bile herhangi bir denetim esnasında yanınızda bulunmaması durumunda ise 951 TL para cezası ödemek durumunda kalabilirsiniz.

18 Yaş Altı Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023 Yılında Ne Kadar Oldu?

Ehliyetsiz araç kullanmak gibi 18 yaşın altında olup araç kullanmanın da cezası bulunmaktadır. Ancak bu noktada birkaç ayrıntı bulunuyor. Öncelikle 15 yaşından küçük olan çocuklar hakkında idari para cezası uygulanamaz. Bu sebeple 15 yaşından küçük olan ve araç kullandığı tespit edilen çocuklar için uygulanacak ceza araç sahiplerine kesilecektir. 15 yaşından küçük kişilerin araç kullanırken tespit edilmesi halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 11. maddesi gereği 8.190 TL ceza kesilecektir.

16 yaşını bitiren kişilerin M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alma hakları bulunuyor. Fakat gerek bu ehliyetleri almadan ve gerekse diğer sınıflara dahil araçları ehliyetsiz olarak kullandığı tespit edilen kişilere 1228 TL idari para cezası uygulanacaktır.