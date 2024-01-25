Ehliyet Harç Ücreti 2024 - Yeni Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Ehliyet Harç Ücreti 2024

Ehliyet almaya hazırlananlar bu süreçte kurs ücreti, harç ücreti, sınav ücreti, değerli kağıt bedeli ve diğer ücretleri yatırarak gerekli şartları sağlaması durumunda ehliyet alabiliyor.

2024 yılında değerli kağıt fiyatlarının belli olması ile birlikte ehliyet harç ücretleri de merak ediliyor. Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Harçlar Genel Tebliği yayımlandı. Yayımlanan tebliğ ile ehliyet harçları da belli oldu. Harç bedellerinde yüzde 58,46'lık bir artış oldu.