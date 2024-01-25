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Haberler Fotohaber Ehliyet Harç Ücreti 2024 - Yeni Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar Oldu?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 15:15

Ehliyet Harç Ücreti 2024 - Yeni Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Yeni yılda ehliyet almak isteyen sürücü adayları 2024 yılında değerli kağıtların satış bedellerinin belli olmasıyla birlikte yeni ehliyet harç ücretini araştırmaya başladı. Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sürücü belgelerinde sınıf sınıf fiyatlar değişti. Kimlik pasaport gibi değerli kağıtların fiyatları güncellenirken bunların içerisinde en merak edileni ehliyet oldu. Ehliyet harç ücreti 2024 aratması arama motorlarından sıklıkla yapılıyor. Yeni ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ve tüm detaylar…

Ehliyet Harç Ücreti 2024 - Yeni Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Ehliyet harç ücreti, ehliyet almak isteyenlerin muhakkak yatırması gereken bir ödemedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Tebliğ kapsamında 2024 yılı ehliyet harç ücreti de belli oldu. Sürücü belgesine sahip olmak isteyen adaylar ehliyet sınavından geçtikten sonra ödeyecekleri yeni harç ücretinin ne olacağını hesaplamaya başladı.

Ehliyet Harç Ücreti 2024 - Yeni Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Ehliyet Harç Ücreti 2024

Ehliyet almaya hazırlananlar bu süreçte kurs ücreti, harç ücreti, sınav ücreti, değerli kağıt bedeli ve diğer ücretleri yatırarak gerekli şartları sağlaması durumunda ehliyet alabiliyor.

2024 yılında değerli kağıt fiyatlarının belli olması ile birlikte ehliyet harç ücretleri de merak ediliyor. Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Harçlar Genel Tebliği yayımlandı. Yayımlanan tebliğ ile ehliyet harçları da belli oldu. Harç bedellerinde yüzde 58,46'lık bir artış oldu.

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Ehliyet Harç Ücreti 2024 - Yeni Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar Oldu?

2023 yılında B Sınıfı'nda harç ücreti 2.489,90 TL olmuştu. Sürücü olmaya hak kazananlar ehliyet alırken değerli kağıt bedeli olarak 624 TL ödeme yapıyordu. Değerli kağıt bedeli A,B,F, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı ehliyetler için 624 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı ile beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne değerli kağıtlardan alınan ücret tarifesi güncellendi. Buna göre ehliyet değerli kağıt bedeli 990 lira olarak açıklandı.

Ehliyet Harç Ücreti 2024 - Yeni Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Yeni Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Değerli kağıt bedelinin artmasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre ehliyet harçları belli oldu. A sınıfı ehliyet harcı 1308 TL, B sınıfı ehliyet harcı 3945 TL, uluslararası ehliyet harcı 2628 TL, diğer ehliyet sınıflarında ise harç ücreti, 6583 TL oldu.

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