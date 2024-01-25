Ehliyet Harç Ücreti 2024 - Yeni Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
15:15
Yeni yılda ehliyet almak isteyen sürücü adayları 2024 yılında değerli kağıtların satış bedellerinin belli olmasıyla birlikte yeni ehliyet harç ücretini araştırmaya başladı. Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sürücü belgelerinde sınıf sınıf fiyatlar değişti. Kimlik pasaport gibi değerli kağıtların fiyatları güncellenirken bunların içerisinde en merak edileni ehliyet oldu. Ehliyet harç ücreti 2024 aratması arama motorlarından sıklıkla yapılıyor. Yeni ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ve tüm detaylar…